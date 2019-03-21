Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 0:43

Брюссель. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Дональд Туск сказал, что продление срока Brexit, о котором просила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, предусматривает два возможных сценария.

"По первому сценарию, если соглашение о выходе будет одобрено Палатой общин на следующей неделе, Европейский совет даст свое согласие на продление до 22 мая", - сообщил Д.Туск на пресс-конференции в ночь на пятницу в Брюсселе после первого дня заседания саммита ЕС.

"Теперь о втором сценарии. Если соглашение о выходе не будет одобрено на следующей неделе Палатой общин, тогда Европейский совет согласится на продление до 12 апреля", - заявил глава Евросовета.

По его словам, от Великобритании будут ждать, каковы будут ее дальнейшие действия, что означает конкретно, что "до этой даты все опции останутся возможными".

Британское правительство будет иметь выбор между соглашением, отсутствием соглашения, продлением или отменой действия статьи 50 договора о Евросоюзе.

"12 апреля - ключевая дата, чтобы Соединенное Королевство решило проводить или нет выборы в Европейский парламент. Если такого решения не будет, то вариант долгосрочного продления тем самым становится невозможным", - объяснил Д.Туск.

Он напомнил, что в соответствии с договором вопрос о любом продлении должен решаться единогласно 27 государствами-членами при согласии соответствующего государства-члена. По этой причине, уточнил председатель Евросовета, он несколько раз встречался в четверг с Т.Мэй, "чтобы быть уверенным, что Соединенное Королевство согласится с этим сценарием продления.

Д.Туск выразил удовлетворение, что может подтвердить достигнутое согласие сторон по этому вопросу.

1ов тг

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