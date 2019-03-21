Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 0:11

Брюссель. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Дональд Туск сказал, что продление срока Brexit, о котором просила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, предусматривает два возможных сценария.

"По первому сценарию, если соглашение о выходе будет одобрено Палатой общин на следующей неделе, Европейский совет даст свое согласие на продление до 22 мая", - сообщил Д.Туск на пресс-конференции в ночь на пятницу в Брюсселе после первого дня заседания саммита ЕС.

"Теперь о втором сценарии. Если соглашение о выходе не будет одобрено на следующей неделе Палатой общин, тогда Европейский совет согласится на продление до 12 апреля", - заявил глава Евросовета.

1ов тг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!