Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 19:57

Брюссель. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Дональд Туск опубликовал в среду вечером письмо-приглашение, которое он направил главам государств и правительств стран Евросоюза по случаю саммита ЕС 21-22 марта.

Значительная часть этого письма дословно повторяет сделанное незадолго до этого заявление Д.Туска по случаю обращения к Евросовету премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с просьбами одобрить "Страсбургское соглашение" Лондона с Еврокомиссией и продлить период применения статьи 50 (Договора о Евросоюзе) до 30 июня 2019 года.

В своем приглашении европейским лидерам глава Евросовета повторил свое мнение о просьбах Т.Мэй: "В свете консультаций, которые я проводил в последние дни, я считаю, что будет возможно короткое продление, но оно будет зависеть от положительного голосования по соглашению о выходе в Палате общин. Вопрос о продолжительности такого продления остается открытым. Предложение премьер-министра Мэй до 30 июня, имеющее свои достоинства, создает ряд вопросов правового и политического характера. Лидеры обсудят это завтра".

"Что касается утверждения Страсбургского соглашения (о юридически обязывающем инструменте по backstop - страховочному плану для границы между Ирландией и Северной Ирландией - ИФ), я считаю, что это возможно, и, на мой взгляд, это не создает рисков. Особенно, если это поможет процессу ратификации в Соединенном Королевстве", - добавил Д.Туск.

При этом он указал на то, что, помимо Brexit, Европейский совет будет решать другие долгосрочные проблемы, стоящие перед ЕС.

"Нет никаких сомнений в том, что только вместе мы сможем установить свой собственный курс и защитить стратегические интересы союза в более нестабильном мире, потрясенном новыми глобальными, технологическими и экологическими реалиями", - подчеркнул председатель Европейского совета.

По его словам, это в равной степени относится к укреплению экономической базы, борьбе с недобросовестной практикой или борьбе против климатических изменений.

"Поэтому мы обсудим, как использовать все имеющиеся в нашем распоряжении рычаги для защиты интересов наших граждан и компаний. Китай является ключевым глобальным игроком во всех этих вопросах. Мы проведем углубленный обмен мнениями о направлении наших общих отношений с Китаем в преддверии предстоящего саммита ЕС-Китай", - сообщил Д.Туск.

"Что касается Украины, через пять лет после незаконной аннексии Крыма, мы твердо придерживаемся нашей поддержки суверенитета Украины. Мы примем заключения, подтверждающие нашу решимость", - написал глава Европарламента.

Он отметил, что "установление собственного курса также означает защиту наших демократий от манипуляций и вмешательства внутри и извне ЕС". Европейский совет, сообщил Д.Туск, обсудит усилия по борьбе с угрозой дезинформации и по защите выборов на всем пространстве ЕС.

Глава Евросовета напомнил, что саммит ЕС начнет работу в четверг во второй половине с традиционного обмена мнениями с председателем Европейского парламента Антонио Таяни. Д.Туск перечислил в своем письме пункты повестки дня двухдневной встречи ЕС в верхах.

1ов бп

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