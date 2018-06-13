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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 19:56 13.06.2018 - 19:56

***Президент Македонии в среду заявил, что отказывается подписать договор между Скопье и Афинами

(расширенная версия, добавлены пояснения о спорах о названии Македонии)

Брюссель. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Дональд Туск и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в совместном заявлении в четверг приветствовали заключенное накануне соглашение между премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом и главой правительства Македонии Зораном Заевым относительно спора вокруг названия бывшей югославской республики.

"Мы надеемся, что эта уникальная возможность перезапустить европейскую и евроатлантическую интеграцию всего региона Западных Балкан не будет упущена. Это соглашение должно указать путь, по которому надо следовать другим, чтобы укрепить мир и стабильность в регионе", - говорится в заявлении, распространенном в Брюсселе.

Накануне Греция и Македония сообщили, что урегулировали длительный спор вокруг названия этой бывшей югославской республики, сообщил З.Заев на пресс-конференции. По его словам, приемлемым для обоих государств является название Северная Македония.

Тем не менее, окончательная точка в споре не поставлена, так как в среду президент Македонии Георге Иванов заявил, что не будет подписывать новое соглашение с Грецией.

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