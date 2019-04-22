Брюссель. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Председатель Евросовета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в совместном письме в понедельник поздравили избранного президента Украины Владимира Зеленского.
"От имени Европейского союза мы хотели бы поздравить вас с избранием на пост президента Украины. Позвольте нам выразить нашу признательность за прочную приверженность демократии и верховенству права, которую народ Украины демонстрировал на протяжении всего избирательного процесса", - заявили руководители институтов ЕС.
По их словам, это большое достижение в сложной политической обстановке и в сложной обстановке в плане безопасности, "на фоне постоянных вызовов территориальной целостности Украины".
1ов ав