Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 9:54

Брюссель. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Председатель Евросовета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в совместном письме в понедельник поздравили избранного президента Украины Владимира Зеленского.

"От имени Европейского союза мы хотели бы поздравить вас с избранием на пост президента Украины. Позвольте нам выразить нашу признательность за прочную приверженность демократии и верховенству права, которую народ Украины демонстрировал на протяжении всего избирательного процесса", - заявили руководители институтов ЕС.

По их словам, это большое достижение в сложной политической обстановке и в сложной обстановке в плане безопасности, "на фоне постоянных вызовов территориальной целостности Украины".

1ов ав

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