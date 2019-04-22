Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 11:01

(добавлено поздравление генсека СЕ)

Брюссель. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Председатель Евросовета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в совместном письме в понедельник поздравили избранного президента Украины Владимира Зеленского.

"От имени Европейского союза мы хотели бы поздравить вас с избранием на пост президента Украины. Позвольте нам выразить нашу признательность за прочную приверженность демократии и верховенству права, которую народ Украины демонстрировал на протяжении всего избирательного процесса", - заявили руководители институтов ЕС.

По их словам, это большое достижение в сложной политической обстановке и в сложной обстановке в плане безопасности, "на фоне постоянных вызовов территориальной целостности Украины".

Д.Туск и Ж.-К.Юнкер отметили, что "за пять лет, прошедших после революции достоинства на Украине, был достигнут значительный прогресс, и многое еще предстоит сделать, чтобы полностью реализовать мирную, демократическую и процветающую Украину, к которой призывали ее граждане".

Они заверили В.Зеленского, что как президент Украины он может рассчитывать на решительную поддержку Евросоюзом реформ в республике, включая укрепление верховенства права, борьбу с коррупцией, поддержание макрофинансовой стабильности и проведение основательной реформы энергетического сектора.

"Мы твердо верим, что дальнейшее выполнение ЕС и Украиной соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, может стать важным инструментом в этом отношении. Вы также можете рассчитывать на постоянную и неизменную поддержку ЕС суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", - заявили председатели Европейского совета и Европейской комиссии.

"Мы хотели бы выразить вам наши самые искренние пожелания успешного президентского мандата и с нетерпением ждем встречи с вами в кратчайшие взаимно согласованные сроки", - говорится в письме Д.Туска и Ж.-К.Юнкера.

В свою очередь генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в поздравлении В.Зеленскому выразил надежду на продолжение сотрудничества для проведения реформ.

"Теплые поздравления Владимиру Зеленскому с победой на президентских выборах. Украина является ценным членом Совета Европы. Мы с нетерпением ожидаем продолжения нашего сотрудничества в сфере реформ, в том числе относительно развития достойной и заслуживающей доверия судебной системы", - написал Т.Ягланд в микроблоге в Твиттере.

За кандидата в президенты Украины В.Зеленского проголосовали 73,17% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,5% голосов, сообщила Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 95,06% электронных протоколов.

бп

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