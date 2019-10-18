Этот контент был опубликован 18 октября 2019 г. 15:24

Брюссель. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель Еврокомисии и председатель Евросовета Дональд Туск назвали ошибкой решение ряда стран ЕС заблокировать старт переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в Евросоюз.

"Лично я считаю, что это была ошибка", - сказал Туск на пресс-конференции в Брюсселе.

Юнкер же назвал такое развитие событий "тяжелой исторической ошибкой", которую он призывает в дальнейшем исправить.

Туск пояснил, что для старта переговоров с претендентами на членство в ЕС необходимо согласие всех стран-членов. "Однако единогласия по этому вопросу вчера мы не достигли", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что против начала переговоров с Северной Македонией и Албанией выступили лидеры Франции и Нидерландов.

Глава Евросовета пояснил, что решение вопроса о начале переговоров теперь переносится на май 2020 года.

1во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!