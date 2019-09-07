Этот контент был опубликован 7 сентября 2019 г. 15:12

Брюссель. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Дональд Туск выразил радость по поводу освобождения Россией кинематографиста Олега Сенцова и других украинских заключенных.

"Наконец! Освобождение Олега Сенцова и украинских моряков наполняет меня чувством облегчения", - написал Туск в своем твиттере.

"Я продолжаю призывать Россию освободить всех политзаключенных и уважать территориальную целостность Украины", - подчеркнул глава Евросовета.

В свою очередь генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выступил в субботу с заявлением, в котором расценил обмен заключенными между Россией и Украиной как важную составляющую выполнения Минских соглашений.

"Совет Европы приветствует освобождение сегодня заключенных Россией и Украиной. Это обнадеживающий шаг к примирению двух государств-членов Совета Европы и важный элемент Минского процесса", - заявил Ягланд.

"Будут необходимы дальнейшие шаги, и мы готовы помочь Украине и России в процессе примирения на основе стандартов и принципов Европейской конвенции по правам человека", - отметил генсек Совета Европы.

1ов БП

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