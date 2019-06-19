Этот контент был опубликован 19 июня 2019 г. 16:13

Брюссель. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель Евросовета Дональд Туск выразил надежду, что уже в четверг на саммите ЕС удастся выдвинуть кандидатов на ключевые посты ЕС, говорится в его приглашении на саммит, опубликованном в среду.

"После европейских выборов мы договорились, что мы попытаемся назначить новых лидеров институтов ЕС в июне...Я сохраняю осторожный оптимизм, так как те, с кем я общался, выражали намерение принять решение быстро. Я надеюсь, что мы сможем сделать это в четверг", - заявил Туск.

Также на саммите лидеры ЕС примут стратегическую повестку ЕС на 2019-2024 гг., которая обозначит направление работы для институтов ЕС.

Саммит ЕС запланирован на 20-21 июня.

После недавних выборов в Европарламент Европейский совет должен представить кандидатов на должности главы Еврокомиссии, главы дипломатии ЕС, главы ЕЦБ и председателя Евросовета. Предложенные Евросоветом кандидатуры затем должен одобрить новый состав парламента ЕС.

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