Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 3:00

Брюссель. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - У Лондона есть возможность урегулировать все спорные вопросы по выходу из ЕС и избежать новых переносов крайнего срока для Brexit, заявил в четверг председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Возможно, этого времени хватит, чтобы найти хорошее решение", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита ЕС.

Д.Туск подчеркнул, что для этого британским политикам нужно будет проявить добрую волю.

Он отметил, что нельзя исключать и иные сценарии, в частности - новый перенос Brexit.

"Я слишком стар, чтобы исключать другие сценарии", - сказал он.

Ранее сообщалось, что ЕС и Великобритания согласились перенести крайний срок Brexit с 12 апреля на 31 октября 2019 года. Некоторые СМИ уже окрестили это "Brexit в Хэллоуин". Предполагается, что за ближайшие месяцы британский парламент должен будет преодолеть разногласия по поводу условий выхода страны из ЕС. В таком случае Лондон и ЕС смогут окончательно одобрить соответствующее соглашение, после чего - провести Brexit.

1во бм

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