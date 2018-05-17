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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 15:56 17.05.2018 - 15:56

Брюссель. 17 мая. ИНТЕРФАКС - В настоящее время проблема Европейского Союза заключается в непредсказуемости США, заявил в четверг в ходе пресс-конференции председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Реальная геополитическая проблема - это не непредсказуемый оппонент или враг. Проблема - это когда твой ближайший друг непредсказуем. Я не шучу, это суть нашей сегодняшней проблемы с нашими друзьями по ту сторону Атлантики", - заявил в ходе пресс-конференции в Софии Д.Туск.

"Я могу согласиться с президентом Трампом, когда он говорит, что непредсказуемость может быть очень полезным инструментом в политике, но только против врагов или оппонентов, а не против друзей", - считает он.

"У нас нет никаких иллюзий или повышенных ожиданий от Ирана или от его подхода к ЕС или странам Запада, но у нас высокие ожидания от Вашингтона", - добавил он.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о выходе его страны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому, одобренному в 2015 году "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) и Ираном.

В настоящее время все участники соглашения, за исключением США, заявляют о намерении его сохранить.

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