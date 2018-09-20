Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 15:40 20.09.2018 - 15:40

Брюссель. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Саммит ЕС в октябре станет моментом правды для Brexit, заявил председатель Европейского Совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам неформальной встречи лидеров стран ЕС в Зальцбурге.

"Моментом правды для Brexit станет совет ЕС в октябре. В октябре мы ожидаем максимального прогресса и результатов по переговорам по Brexit", - сказал Д.Туск.

Затем, добавил Д.Туск, страны ЕС решат, достигнуты ли достаточные условия для того, чтобы созвать еще один саммит в ноябре для завершения и официального оформления сделки по Brexit.

Д.Туск также рассказал, что на рабочем обеде в четверг 27 стран ЕС прошла "хорошая дискуссия по Brexit". Он подчеркнул, что 27 стран ЕС сохраняют единую позицию по вопросу границы между Северной Ирландией и республикой Ирландия.

В то же время Д.Туск не исключил выхода Великобритании из ЕС и без достижения сделки.

Ранее в среду Д.Туск заявил, что переговоры по выходу Великобритании из ЕС переходят в решающий этап, ЕС считает позитивными некоторые планы Лондона по Brexit, но видит необходимость в переработке некоторых вопросов. В частности Д.Туск указал на необходимость Великобритании пересмотреть позицию по вопросам границы между республикой Ирландия и Северной Ирландией.

Затем премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала ЕС последовать примеру Великобритании и усовершенствовать свою позицию по Brexit.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line