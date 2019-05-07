Этот контент был опубликован 7 мая 2019 г. 13:57

Брюссель. 7 мая. ИНТЕРФАКС - На неформальном саммите ЕС в Сибиу (Румыния) 9 мая председатель Евросовета Дональд Туск намерен проинформировать европейских лидеров о том, как он видит процесс назначения на руководящие посты в ЕС на период 2019-2024 гг., сообщил высокопоставленный европейский чиновник.

"Мы ожидаем, что в Сибиу председатель Туск проинформирует глав государств и правительств о том, как он будет заниматься организацией назначений на следующий институциональный цикл ЕС председателя Еврокомиссии, председателя Европейского совета, высокого представителя ЕС по иностранным делам, председателя Европейского центрального банка", - сказал чиновник журналистам во вторник в Брюсселе на условиях анонимности.

При этом он отметил, что вокруг этого вопроса циркулирует много слухов, включая проведение специального непланового заседания Европейского совета.

"Сегодня я не могу подтвердить вам эти слухи. Все, что я могу сказать: надо дождаться, что объявит председатель Туск через два дня. Но не скрываю, что это будет сложная дискуссия", - сказал функционер ЕС.

Он уточнил, что Д.Туск сначала проконсультируется с европейскими лидерами, а потом поделится соображениями на заключительной пресс-конференции в Сибиу.

Комментируя проходящий процесс выдвижения кандидатов на пост главы Еврокомиссии от европейских партий по принципу spitzenkandidat (лидер избирательного списка), европейский чиновник напомнил высказывание Д.Туска о том, что в назначении председателем Еврокомиссии одного из партийных лидеров "нет автоматизма".

"Договор (о Евросоюзе - ИФ) очень ясен: речь идет о собственной компетенции Европейского совета по назначению кандидатов", - подчеркнул высокопоставленный чиновник. Он отметил, что учитываться будут не только результаты выборов, но и консультации между государствами-членами.

Указывая на сложность этого вопроса, собеседник "Интерфакса" напомнил, что пять лет назад понадобилось "три месяца и три саммита, чтобы прийти к согласию" по кандидатурам.

Функционер ЕС выразил сомнение, что на саммите в Сибиу тот или иной европейский лидер станет открыто предлагать себя на будущий пост в ЕС. "Не в этом цель саммита", - пояснил чиновник.

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