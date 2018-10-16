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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 18:20 16.10.2018 - 18:20

Брюссель. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил во вторник в ходе пресс-конференции, что в данный момент у него нет оснований для оптимизма касательно грядущих переговоров вокруг выхода Британии из ЕС.

"К сожалению, доклад о состоянии переговоров, который я получил сегодня от Мишеля Барнье, а также вчерашние дебаты в палате общин, не дают мне никаких оснований для оптимизма перед завтрашним Европейским Советом по Brexit", - приводят его слова западные СМИ.

"Завтра я собираюсь спросить премьер-министра Мэй, есть ли у нее конкретные предложения, как выйти из тупика. Только такого характера предложения способны определить, возможен ли прорыв (в переговорах - ИФ)", - добавил Д.Туск.

Ранее во вторник главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье заявил журналистам, что ЕС и Великобритании требуется больше времени для выработки соглашения об условиях Brexit.

"Нам нужно больше времени для достижения соглашения... и решающего успеха", - приводят западные СМИ его слова, сказанные перед встречей с министрами ЕС в Люксембурге.

Накануне премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что по-прежнему верит в возможность согласованного с ЕС Brexit. В ходе выступления Т.Мэй также сказала, что переговоры с ЕС по Brexit находятся на финальной стадии. Эти слова спровоцировали смех со стороны не согласных с этой оценкой представителей оппозиционной Лейбористской партии Великобритании.

На сентябрьском саммите в Зальцбурге Д.Туск заявлял, что Евросоюз ожидает максимального прогресса и результатов по переговорам по Brexit в октябре. Д.Туск пообещал, что на октябрьском саммите страны ЕС как раз решат, "есть ли достаточные условия", чтобы провести внеочередной саммит ЕС в ноябре для завершения и официального оформления сделки по Brexit.

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