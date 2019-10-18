Этот контент был опубликован 18 октября 2019 г. 15:17

Брюссель. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Соглашение о приостановке операции Анкары против курдов на северо-востоке Сирии, согласованное США и Турцией не является удачным и не решает проблемы, заявил в пятницу председатель Евросовета Дональд Туск.

"Это не перемирие, а требование о капитуляции курдов", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Туск подчеркнул, что на севере Сирии требуется "окончательное прекращение боевых действий".

Ранее США добились от Турции приостановки боевых действий на северо-востоке Сирии в обмен на отвод от границы противостоящий Анкаре курдских формирований.

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