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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 19:35 16.03.2018 - 19:35

Брюссель. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Дональд Туск провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, посвященный подготовке ЕС реакции на отравление в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"(Состоялся - ИФ) телефонный разговор с премьер-министром Терезой Мэй для подготовки четкого сигнала ЕС в связи с атакой в Солсбери", - написал Д.Туск на своей странице в "Твиттере".

На минувшей неделе сотрудники британской полиции объявили, что 4 марта близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к отравлению С.Скрипаля и его дочери Юлии. В Москве отвергают эти обвинения.

кю аю

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