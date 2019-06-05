Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 15:48

*** Он призывает Москву освободить украинских моряков

Брюссель. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Дональд Туск в среду осудил решение России упростить для жителей Донбасса процесс получения паспорта РФ, которое, по его словам, противоречит минским соглашениям.

"Мы осуждаем российские указы о выдаче российского гражданства украинцам, проживающим в Донбассе (...) Это противоречит минским договоренностям", - сказал Туск на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

При этом глава Европейского совета вновь призвал российскую сторону незамедлительно освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

"Мы продолжаем призывать к незамедлительному освобождению украинских граждан, незаконно задержанных в России и в Крыму, в том числе 24 украинских моряков", - отметил он.

Туск сообщил, что на встрече с Зеленским обсуждались угрозы безопасности Украины.

"Евросоюз привержен независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины", - заверил Туск.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Суда отконвоировали в Керчь.

В настоящее время находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

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