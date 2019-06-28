Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 12:42

(обновленная и расширенная версия сообщения от 7:40 мск)

Осака (Япония). 28 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Дональд Туск подверг критике заявление президента РФ Владимира Путина о том, что либеральная модель мирового развития устарела.

"Должен сказать, что решительно не согласен с главным аргументом того, что либерализм устарел. Мы здесь, как европейцы, будем твердо и однозначно защищать и продвигать либеральную демократию", - сказал он.

Туск отметил: "Тот, кто утверждает, что либеральная демократия устарела, также утверждает, что устарели свободы, что устарело верховенство права, что устарели права человека".

Он отметил, что у "нас в Европе все это есть и останется важными и яркими ценностями".

"То, что я нахожу действительно устаревшим, - это авторитаризм, культ личности, правление олигархов, даже если иногда они могут казаться эффективными", - заявил председатель ЕС.

По словам Туска, "глобальная сцена не может стать ареной, где сильные будут диктовать свои условия более слабым, где эгоизм будет доминировать над солидарностью, и где националистические эмоции будут доминировать над здравым смыслом".

Путин в интервью газете The Financial Times, сказал ранее, что, по его мнению, либерализм уже изжил себя.

В то же время он добавил, что либерализм "имеет право на существование", однако не должен доминировать.

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