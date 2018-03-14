Туск подтвердил поддержку Евросоюзом Великобритании в связи с "делом Скрипаля"
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*** Призвал к трансатлантической солидарности против России
(обновленная версия сообщения от 14:56)
Брюссель. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Находящийся с визитом в Финляндии председатель Европейского совета Дональд Туск выразил полную солидарность с Великобританией в связи с "делом Скрипаля".
"Я готов поставить этот вопрос в повестку дня саммита ЕС на следующей неделе", - сказал Д.Туск в среду на пресс-конференции в Хельсинки после встречи с премьер-министром Финляндии Юхой Сипиля, комментируя реакцию Лондона на отравлений в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
По его словам, в Финляндии, "в центре борьбы Европы с гибридными угрозами", нет необходимости объяснять значение тесного сотрудничества между европейцами и американцами.
"В то время, когда кто-то извне распространяет поддельные новости, вмешивается в наши выборы и атакует людей на нашей земле с помощью нервнопаралитического вещества, ответ должен быть не трансатлантическим пререканием, а трансатлантическим единством", - подчеркнул председатель Европейского совета.
Ранее Д.Туск написал в своем Твиттере, что Россия, вероятнее всего, причастна к попытке отравления С.Скрипаля.
"Я выражаю солидарность с премьером Терезой Мэй в связи с жестоким нападением, к которому, скорее всего, причастна Россия", - отметил глава Европейского совета.
вв
Интерфакс