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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 16:39 29.06.2018 - 16:39

Брюссель. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Страны ЕС согласовали предоставление второго транша для Турции на проекты по обеспечению поддержки для беженцев, заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Мы договорились начать следующий транш финансирования для Турции и передать 500 млн евро для трастовых фондов ЕС по Африке", - сказал Д.Туск.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что ЕС выделит Турции транш в размере 3 млрд евро.

"Соглашение ЕС-Турции: мы хотим сделать все, чтобы реализовать это соглашение в полном объеме. Был важный сигнал - сейчас мы, наконец, можем перевести Турции второй транш - следующие 3 млрд евро, конечно, на проекты для обеспечения беженцев - здесь Турция прилагает необыкновенные усилия", - сказала А.Меркель.

Соглашение с Турцией, которая приняла уже около 3,6 миллионов беженцев, было заключено в марте 2016 года. Договоренность предполагает, что Анкара забирает всех беженцев, которые заново прибывают на греческие острова, и активнее противодействует группировкам контрабандистов. В свою очередь страны ЕС забирают у Турции сирийских беженцев, действительно нуждающихся в помощи, и финансово помогают Анкаре обеспечивать проживание беженцев.

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