Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 17:43

***Речь может идти о последнем переносе сроков Brexit

Брюссель. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Глава Европейского совета Дональд Туск призвал Лондон как можно лучше потратить время, полученное Великобританией для реализации Brexit в связи с очередным переносом его сроков - на 31 января 2020 года.

"Мои британские друзья, 27 стран ЕС официально одобрили продление (срока Brexit - ИФ). Оно может быть последним. Пожалуйста, воспользуйтесь этим временем самым лучшим образом", - написал Туск в Twitter.

"Я также хочу сказать спасибо вам, поскольку моя миссия здесь (на посту главы Европейского совета - ИФ) подходит к концу. Я буду держать за вас кулаки", - продолжил он.

Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС согласились на просьбу Великобритании о переносе крайнего срока для Brexit с 31 октября на 31 января 2020.

По словам Дональда Туска, речь идет о "гибком" продлении Brexit. Оно подразумевает, что страна может выйти из ЕС и до 31 января 2020 года в случае, если премьер-министр Британии Борис Джонсон быстро добьется соглашения с парламентом по этому вопросу.

Накануне премьер Великобритании Борис Джонсон дал официальное согласие от имени Лондона на продление сроков Brexit до 31 января 2020 год.

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