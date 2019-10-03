Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 17:03

Брюссель. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что пока что считает недостаточно убедительными предложения британского премьера Бориса Джонсона по Brexit.

"Мое послание британскому премьеру: мы по-прежнему открыты (к переговорам - ИФ). И по-прежнему не убеждены (в правильности британской позиции - ИФ)", - написал он в своем твиттере.

Ранее на этой неделе на Даунинг-стрит опубликовали письмо Джонсона главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором изложил основные положения своего предложения по Brexit.

Эти предложения должны прийти на смену "страховочному плану", согласованному с ЕС предыдущим британским премьером Терезой Мэй.

План Терезы Мэй предполагал, что в случае, если ЕС и Великобритания не смогут вовремя достигнуть соглашения по торговле после Brexit, то в силу вступит "страховочный план" ("бэкстоп"). Этот план был призван обеспечить то, что между республикой Ирландия и Северной Ирландией не появится никаких пограничных пунктов, что очень важно для острова, пережившего конфликт в Северной Ирландии, в ходе которого границы между Ирландией и Северной Ирландией жестко контролировались.

Такой подход активно критиковали британские политики, так как из-за него Великобритания осталась бы в таможенном союзе с ЕС, а входящая в Великобританию Северная Ирландия была бы вынуждена подчиняться многим нормативам ЕС. Это противоречило идее Brexit, которая предполагает свободу Великобритании от ЕС в политических и экономических решениях.

План Джонсона предполагает, что Великобритания, в том числе и входящая в нее Северная Ирландия, покинет таможенный союз с ЕС. Это неизбежно приведет к появлению таможенной границы между Ирландией и Северной Ирландией. Однако Джонсон считает, что и при таком раскладе "физического" появления таможенных постов на границе можно избежать. Он предлагает заполнять таможенные декларации в электронном виде, чтобы проверка проводилась дистанционно, а не на границе.

Если таможня захочет проинспектировать автомобиль с перевозимым между границами товаром, то она, согласно плану Джонсона, сможет сделать это на складе или в специальных пунктах, но не на самой границе.

Предложения Джонсона в ЕС сразу встретили достаточно холодно. Так, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в среду заявил, что новые предложения Лондона по Brexit в случае реализации не смогут выполнить те цели, на достижение которых направлен нынешний "страховочный план" по ирландской границе.

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