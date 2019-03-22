Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 1:17

Брюссель. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Дональд Туск, говоря о Brexit, в штуку напомнил о многочисленных свободных местах в аду для политиков, не подошедших ответственно к теме выхода Великобритании из ЕС.

На пресс-конференции по итогам переговоров европейских лидеров с британским премьером Терезой Мэй Д.Туску напомнили о его более раннем высказывании о том, что в аду есть "особое место" для тех британских политиков, которые агитировали за Brexit, не имея при этом четкого плана насчёт того, как осуществить выход из ЕС. Журналист поинтересовался, не расширился ли за последнее время, по мнению главы Евросовета, перечень претендентов на попадание в ад.

"Наш папа римский говорит, что в аду по-прежнему никого нет. А это значит, что там ещё полно места", - ответил Д.Туск, вызвав смех у журналистов.

"Не нужно отправляться в ад", - добавил участвовавший в пресс-конференции председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

1во тг

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