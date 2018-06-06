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Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 19:45 06.06.2018 - 19:45

Брюссель. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Дональд Туск поддержал призыв Европейской киноакадемии спасти жизнь осужденного в России украинского гражданина Олега Сенцова и призвал присоединиться к нему ЕС и G7.

"Европейская киноакадемия обратилась ко мне по поводу осужденного на политическом процессе в России на 20 лет тюрьмы украинского кинорежиссера Олега Сенцова, пребывающего 22 дня в голодовке. Я призываю ЕС и G7 поддержать призыв. Наша солидарность может спасти его жизнь", - написал Д.Туск в своем "Твиттере" в среду вечером.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил украинского режиссера О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

14 мая 2018 года О.Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

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