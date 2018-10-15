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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 19:50 15.10.2018 - 19:50

Брюссель. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Европейскому союзу на фоне недавней хакерской атаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) необходимо укреплять стойкость и решимость в вопросах кибербезопасности, говорится в тексте приглашения председателя Европейского Совета Дональда Туска на встречу лидеров ЕС 17-18 октября.

"В вопросе внутренней безопасности мы должны укреплять нашу стойкость и решимость, особенно когда речь идет о кибербезопасности", - говорится в письме, направленном членам Совета.

"Недавняя кибератака на ОЗХО в Гааге показывает, что мы сталкиваемся с изменяющимися угрозами", - отмечает Д.Туск.

В начале октября власти Нидерландов объявили, что предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО в апреле 2018 года. По утверждению следователей, за атакой стоят сотрудники ГРУ. Затем Минюст США выдвинул обвинения в адрес семи сотрудников ГРУ в совершении преступлений, связанных с кибербезопасностью. Их также обвинили в попытках взломать американские и международные организации и спортивные федерации.

В МИД РФ назвали обвинения Нидерландов "очередной срежиссированной пропагандистской акцией" в отношении России.

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