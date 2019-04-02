Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 19:51

Брюссель. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Дональд Туск во вторник призвал коллег по ЕС проявить терпение после высказываний главы британского парламента Терезы Мэй, которая заявила о намерении попросить Брюссель о еще одной небольшой отсрочке Brexit.

"Если даже и после сегодняшнего дня мы не будем знать, каким будет результат, давайте наберемся терпения", - написал он в Twitter.

Ранее во вторник Т.Мэй заявила, что Лондону вновь потребуется небольшой перенос сроков Brexit.

"Я много раз говорила, что мы выиграем в случае Brexit без соглашения в долгосрочной перспективе. Но выход (из ЕС - ИФ) с соглашением - это лучшее решение, поэтому нам потребуется дальнейшее продление действия статьи 50 (Лиссабонского договора - ИФ)", - сказала Т.Мэй журналистам после заседания кабинета министров.

Она пояснила, что эта отсрочка должна быть как можно более короткой, и что она завершится, как только будет принято соглашение.

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