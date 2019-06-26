*** По его словам, мир подошел к роковой черте, а "мы продолжаем делать вид, что полностью контролируем динамику событий"

Брюссель. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Дональд Туск в преддверии саммита G20 в Осаке призвал мировых лидеров осознать, что они берут на себя ответственность не только за свои собственные интересы, но, прежде всего, за мир и за безопасный и справедливый мировой порядок.

"Мировая сцена не может стать ареной, где сильные будут диктовать свои условия слабым без каких-либо оговорок, где эгоизм будет доминировать над солидарностью и где националистические эмоции будут доминировать над здравым смыслом", - говорится в заявлении Туска, текст которого в среду распространен пресс-службой Евросовета в Брюсселе.

"Угрозы ядерного шантажа, постоянно присутствующие в политике Северной Кореи и риторике Ирана, региональные конфликты в Сирии, на Украине или в Ливии, нестабильность в десятках мест на всех континентах, торговая напряженность среди крупнейших мировых сверхдержав, а также пока еще не полностью признанные последствия угроз, исходящих от климатического кризиса и последующих этапов технологической революции, показывают нам, насколько близко мир оказался на грани", - подчеркнул Туск после своего визита в Музей атомной бомбы в Нагасаки.

Он призвал всех участников G20 "проснуться, пока не стало слишком поздно".

"Мы продолжаем делать вид, что полностью контролируем динамику событий и изменений, но это иллюзия. Осознание этих рисков должно направлять дискуссии в Осаке. Именно вы, лидеры мировых сверхдержав, несете ответственность за то, чтобы урок Нагасаки не был напрасным", - заявил глава Евросовета.

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