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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 19:15 27.09.2018 - 19:15

Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Дональд Туск в четверг призвал ООН оказать ЕС и другим странам поддержку в противодействии распространению дезинформации и злонамеренным вмешательствам в выборы через киберпространство.

"Европа предприняла рад действий против распространения дезинформации и международной пропаганды, угрожающим демократическим выборам. Анонимность киберпространства используется злоумышленниками для незаконного вмешательства в политические процессы. И это не только проблема Европы. (...) ООН должна помочь бороться с этим феноменом", - заявил Д.Туск, выступая на Генассамблее ООН.

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