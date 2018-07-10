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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 12:47 10.07.2018 - 12:47

Брюссель. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Дональд Туск призвал американского президента Дональда Трампа во время готовящейся встречи с президентом РФ Владимиром Путиным помнить о том, кто поддерживает США.

"Европейские солдаты воюют плечом к плечу с американскими солдатами в Афганистане. Господин президент (Дональд Трамп - ИФ) помните об этом завтра , когда прибудете на саммит НАТО, но в первую очередь, когда вы будете встречаться с президентом Путиным в Хельсинки", - сказал Д.Туск во вторник.

1кю ар

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