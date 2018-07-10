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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 12:37 10.07.2018 - 12:37

Брюссель. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Глава Европейского совета Дональд Туск во вторник на пресс-конференции в Брюсселе призвал президента США Дональда Трампа ценить союзнические отношения Вашингтона с Брюсселем.

"Уважаемый президент Трамп, у Америки нет и никогда не будет лучшего союзника, чем Европа. Сегодня затраты европейских стран на оборону во много раз превосходят затраты России и такие же, как в Китае", - сказал он.

"Я думаю, у вас не должно быть сомнений в том, что это инвестиции в совместную американско-европейскую безопасность", - подчеркнул Д.Туск.

"Дорогая Америка, уважай своих союзников, у тебя их не так много", - добавил он.

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