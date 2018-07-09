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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 16:20 09.07.2018 - 16:20

Киев/Брюссель. 9 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Европейского Совета Дональд Туск призывает власти Польши и Украины к новому подходу в двусторонних отношениях для постижения солидарности между странами.

"Независимость Украины и безопасность Польши, и всего региона зависят во многом от отношений Киева и Варшавы.... Только полная солидарность между Украиной и Польшей может спасти нас в будущем от повторения трагической истории", - сказал Д.Туск по итогам ХХ саммита Украина-ЕС в Брюсселе в понедельник.

По его словам, недавняя напряженность в двусторонних отношениях свидетельствует о том, что "не все выучены лекции из истории".

"Я призываю власти обеих стран к новому подходу к вопросу наших отношений и позитивного мышления. К конфликту между нами могут стремиться только наши противники или политические безумцы", - подчеркнул Д.Туск.

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