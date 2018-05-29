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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 17:36 29.05.2018 - 17:36

Брюссель. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Дональд Туск выразил во вторник соболезнования в связи с гибелью людей в результате перестрелки в центре бельгийского города Льеж.

"Выражаю мои соболезнования и солидарность с жертвами и их семьями после сегодняшнего ужасного нападения в Льеже. Наши мысли и молитвы с нашими бельгийскими друзьями и бельгийскими полицейскими силами", - написал Д.Туск в "Твиттере".

Утром во вторник вооруженный ножом преступник напал на женщин-полицейских при проверке документов. Мужчина, завладев их оружием, убил обеих, а также молодого человека, находившегося поблизости в автомобиле.

Нападавший был застрелен полицейскими. Хотя он не проходил по базам данных, связанных с терроризмом, предполагается, что он мог радикализоваться в тюрьме, где отбывал наказание по уголовному делу. Поэтому следствие поручено антитеррористической бригаде федерального уровня.

Ранее бельгийские СМИ сообщали, что нападение в Льеже совершил 36-летний Бенжамэн Эрман, уроженец валлонского города Рошфор

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