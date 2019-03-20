Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 17:41

Брюссель. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Председатель Евросовета Дональд Туск в среду заявил, что не видит проблемы в том, чтобы одобрить Страсбургское соглашение.

"Что касается одобрения Страсбургского соглашения, я считаю, что это возможно. На мой взгляд, это не создает никаких проблем, особенно, если это поможет ратификации соглашения (о Brexit - ИФ) в Великобритании", - сказал Д.Туск, выступая на пресс-конференции.

На прошлой неделе председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил в Страсбурге, что на состоявшейся встрече с британским премьером Терезой Мэй договорился о юридически обязывающем инструменте по backstop - страховочному плану для границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Страсбургское соглашение, заявляла Т.Мэй, означает, что "Европейский союз не сможет применять backstop в течение неопределенного времени", и в случае нарушения этого соглашения Соединенное Королевство будет иметь право устранить backstop.

Предложение о backstop призвано служить гарантией против физической границы на острове Ирландия и обеспечить целостность внутреннего рынка.

В январе этого года в Еврокомиссии утверждали, что "как и Соединенное Королевство, Европейский союз не желает, чтобы backstop вступил в силу". По мнению Брюсселя, "это было бы неоптимальным торговым соглашением для обеих сторон".

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