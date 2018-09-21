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Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 19:49 21.09.2018 - 19:49

Брюссель. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского Совета Дональд Туск в пятницу заявил, что представленная на саммите ЕС в Зальцбурге позиция Великобритании по Brexit удивила его своей жесткостью, однако он все еще рассчитывает на компромисс.

"Позиция Великобритании, представленная перед самой встречей в Зальцбурге (неформальным саммитом ЕС 19-20 сентября - ИФ) и во время нее, была на удивление жесткой и фактически бескомпромиссной", - говорится в заявлении Д.Туска, распространенном в Брюсселе пресс-службой Евросовета.

Однако Д.Туск подчеркнул, что считает "возможным" компромисс по Brexit.

"Реакция лидеров 27 стран ЕС заключалась в том, чтобы подтвердить наше доверие главному переговорщику Мишелю Барнье и нашу позицию о целостности единого рынка и по вопросу ирландской границы. Понимая логику переговоров, я остаюсь убежденным в том, что приемлемый для всех компромисс по-прежнему возможен. Я говорю эти слова как близкий друг Великобритании и настоящий поклонник премьер-министра Мэй", - сказано в коммюнике.

Он заверил, что Европейский союз и его руководители в полной мере уважают решение Великобритании, высказанное на референдуме о выходе из ЕС.

Кроме того, Д.Туск отметил, что с самого начала ЕС "сосредотачивался на том, чтобы найти решение, которое бы минимизировало ущерб от Brexit". Он также указал на важность того, чтобы создать наилучшие отношения между Брюсселем и Лондоном в будущем.

Между тем, Д.Туск заявил, что ЕС тщательно и "со всей серьезностью" изучил предложения Лондона, представленные в плане Чекерс.

" Мы тщательно изучили предложения, выдвинутые в Чекерсе. Результаты нашего анализа были известны британской стороне по каждой детали в течение многих недель. После активных консультация с государствами-членами (ЕС - ИФ) мы решили, что во благо переговоров и из уважения к усилиям премьера-министра Мэй мы будем рассматривать план Чекерс как шаг в правильном направлении", - отмечается в заявлении председателя Европейского Совета.

Он напомнил о своем заявлении в Зальцбурге перед саммитом, в котором сказал, что "некоторые предложения премьер-министра Мэй в Чекерсе указывают на позитивную эволюцию подхода Великобритании, а также на волю к минимизации негативных последствий Brexit".

По его словам, под этим подразумевается, среди прочего, "готовность тесно сотрудничать в области безопасности и внешней политики".

"По другим вопросам, таким как ирландский или правила экономического сотрудничества, предложения Великобритании необходимо будет переработать и продолжить переговоры", - повторил председатель Евросовета позицию ЕС.

Ранее в пятницу британский премьер Тереза Мэй заявила, что переговоры Лондона и Брюсселя вокруг условий выхода Великобритании из Европейского Союза зашли в тупик, и прозвучавший в Зальцбурге ответ европейской стороны на предложения Британии был неприемлемым.

Кроме того, она отметила, что ждет от ЕС уважения в процессе переговоров.

Ранее на этой неделе Д.Туск заявил, что переговоры по выходу Великобритании из ЕС переходят в решающий этап, ЕС считает позитивными некоторые планы Лондона по Brexit, но видит необходимость в переработке некоторых вопросов. В частности, Д.Туск указал на необходимость для Великобритании пересмотреть позицию по вопросам границы между республикой Ирландия и Северной Ирландией.

Накануне Т.Мэй заявила, что лично считает, что Лондон и Брюссель способны достичь удобного для сторон соглашения.

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