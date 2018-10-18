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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 16:38 18.10.2018 - 16:38

Брюссель. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Дональд Туск в четверг заявил о недостаточном прогрессе в переговорах о выходе Британии из ЕС к настоящему моменту.

"Нам нужно быть честными, к настоящему моменту прогресс недостаточный", - сказал Д.Туск в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что лидеры 27 стран выслушали премьер-министра Британии Терезу Мэй и ее оценку ситуации и вновь подтвердили желание вести дальнейшие переговоры в позитивном ключе.

"Вчера после того, как была заслушана оценка премьера Мэй о cостоянии переговоров, (оставшиеся в ЕС - ИФ) 27 государств подтвердили, что хотят вести переговоры в позитивном ключе. Лидеры выразили полное доверие Мишелю Барнье и попросили нашего переговорщика продолжать эти усилия, чтобы достичь соглашения", - добавил председатель Европейского совета.

Д.Туск отметил, что вопрос о продлении переходного периода после выхода Британии из ЕС, накануне не обсуждался. Он напомнил, что в сентябре 2017 года Т.Мэй предложила, что переходный период должен длиться примерно два года, и тогда страны ЕС единодушно с этим согласились.

"Поэтому, если Британия решила, что продление переходного периода необходимо для достижения соглашения, я уверен, что лидеры будут готовы позитивно это рассмотреть", - сказал он.

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