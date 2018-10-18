Туск указал на недостаточный прогресс в переговорах Брюсселя и Лондона о выходе из ЕС
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Брюссель. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Дональд Туск в четверг заявил о недостаточном прогрессе в переговорах о выходе Британии из ЕС к настоящему моменту.
"Нам нужно быть честными, к настоящему моменту прогресс недостаточный", - сказал Д.Туск в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что лидеры 27 стран выслушали премьер-министра Британии Терезу Мэй и ее оценку ситуации и вновь подтвердили желание вести дальнейшие переговоры в позитивном ключе.
"Вчера после того, как была заслушана оценка премьера Мэй о cостоянии переговоров, (оставшиеся в ЕС - ИФ) 27 государств подтвердили, что хотят вести переговоры в позитивном ключе. Лидеры выразили полное доверие Мишелю Барнье и попросили нашего переговорщика продолжать эти усилия, чтобы достичь соглашения", - добавил председатель Европейского совета.
Д.Туск отметил, что вопрос о продлении переходного периода после выхода Британии из ЕС, накануне не обсуждался. Он напомнил, что в сентябре 2017 года Т.Мэй предложила, что переходный период должен длиться примерно два года, и тогда страны ЕС единодушно с этим согласились.
"Поэтому, если Британия решила, что продление переходного периода необходимо для достижения соглашения, я уверен, что лидеры будут готовы позитивно это рассмотреть", - сказал он.
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Интерфакс