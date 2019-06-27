Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 8:42

Брюссель. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Дональд Туск во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ назвал сложным предстоящий саммит G20.

"Есть глобальные проблемы, которые необходимо решать: наращивать усилия, чтобы избежать климатической угрозы; избежать торговых войн, реформировать международную торговую систему и подготовиться к цифровой революции", - сказал Туск в своем заявлении, текст которого распространен в четверг в Брюсселе.

"В то же время международная напряженность растет, стоит лишь назвать примеры Ирана или ситуацию между США и Китаем. Поскольку судьба нашей планеты неясна, ситуация требует особого чувства ответственности. И эта ответственность в значительной степени лежит на лидерах G20, которые соберутся здесь, в Осаке", - добавил глава Евросовета.

Накануне, после посещения Музея атомной бомбы в Нагасаке, Туск заявил, что мир близок к роковой черте, учитывая "угрозы ядерного шантажа, постоянно присутствующие в политике Северной Кореи и риторике Ирана, региональные конфликты в Сирии, на Украине или в Ливии, нестабильность в десятках мест на всех континентах, торговую напряженность среди крупнейших мировых сверхдержав, а также пока еще не полностью признанные последствия угроз, исходящих от климатического кризиса и последующих этапов технологической революции".

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