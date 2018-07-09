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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 16:20 09.07.2018 - 16:20

Киев/Брюссель. 9 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Европейского Совета Дональд Туск призвал к полному выполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе и указал на ответственность России за конфликт на востоке Украины.

"Мы продолжаем требовать полного выполнения Минских соглашений и подчеркиваем ответственность России за войну на востоке Украины", - сказал Д.Туск в ходе совместного заявления с президентом Украины Петром Порошенко и президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером по результатам 20-го саммита Украина - ЕС в понедельник в Брюсселе.

Он добавил, что в результате конфликта в Донбассе более 10 тыс. человек погибли, более 24 тыс. были ранены.

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