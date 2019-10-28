Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 10:54

Таллин. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Российский самолет Tу-154 в пятницу вечером нарушил воздушную границу Эстонии вблизи острова Вайндлоо (Vaindloo) и провел в воздушном пространстве республики менее одной минуты, сообщила в понедельник пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.

По данным эстонской стороны, самолет принадлежит Министерству внутренних дел России. Транспондер самолета был включен, план полета отсутствовал. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии, говорится в сообщении.

МИД Эстонии вызвал посла России в Эстонии и передал ему ноту.

В этом году это третий случай нарушения воздушной границы Эстонии российскими самолетами, отмечает главный штаб Сил обороны.

ки

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