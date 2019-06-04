Этот контент был опубликован 4 июня 2019 г. 14:08

Лондон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Тысячи человек принимают участие в протестах в Великобритании в связи с государственным визитом президента США Дональда Трампа, сообщает во вторник телерадиокорпорация Би-би-си.

Отмечается, что так называемая национальная демонстрация началась на Трафальгарской площади в 11:00 по местному времени (13:00 мск).

В столичной полиции сообщили, что безопасность в Лондоне обеспечивают более 3 тыс. стражей порядка.

Акции протеста также запланированы на вторник и в других городах Великобритании - в Бирмингеме, Сток-Сити, Шеффилде, Глазго, Эдинбурге, Честере, Оксфорде, Лестере и Эксетере.

Трамп прибыл с официальным визитом в Великобританию в понедельник.

1тэ ар ав

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