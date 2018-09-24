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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 12:28 24.09.2018 - 12:28

Дубай. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Несколько тысяч человек пришли проститься с погибшими в результате нападения на военный парад в Ахвазе на юго-западе Ирана, жертвами которого стали 29 человек, сообщает в понедельник иранский телеканал "Пресс-ТВ".

На церемонию прощания прибыли государственные деятели - верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, иранский министр обороны Амир Хатами, министр разведки Махмуд Алави, министр здравоохранения Хасан Газизаде-Хашеми, а также заместитель командующего Корпусом Стражей Исламской революции Хоссейн Салами.

Многие участники церемонии держали в руках фотографии жертв нападения, а также выкрикивали лозунги о том, что виновные в нападении должны понести за него ответственность.

Понедельник объявлен днем траура во всей иранской провинции Хузестан.

Ранее глава Минобороны Ирана заявил, что ответ Тегерана против террористов, которые устроили атаку, "будет жестким и неожиданным". В свою очередь, заместитель командующего КСИР, что Саудовская Аравия, Израиль и США "несут ответственность за атаку и столкнутся с последствиями".

Нападение в Ахвазе произошло в субботу утром, боевики открыли огонь по участникам военного парада. Теракт унес жизни 29 человек, 53 человека ранены. По сообщениям иранских СМИ, боевики, участвовавшие в нападении, ликвидированы.

По словам иранского президента Хасана Рухани, Иран располагает информацией об исполнителях и тех, кто подталкивал к совершению нападения в Ахвазе. Х.Рухани накануне заявил, что Соединенные Штаты и страны Персидского залива получают выгоду от создания нестабильной ситуации в Иране.

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