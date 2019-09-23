Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 19:37

Вашингтон. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Активисты утром в понедельник перекрыли несколько улиц в американской столице неподалеку от Белого дома с требованием обратить внимание на проблемы изменения климата, сообщает телеканал ABC News.

Движение называет себя Shut Down D.C (англ.: "Перекрой Вашингтон"), его участники заблокировали крупные перекрестки, некоторые из которых расположены недалеко от Белого дома. В руках некоторых протестующих были транспаранты с надписью: "Дорога перекрыта из-за инцидента с климатом".

Они провели эту акцию параллельно с саммитом ООН по мерам в области изменения климата, проходящего в рамках Генеральной Ассамблеи в понедельник в Нью-Йорке.

В акции, по данным СМИ, приняли участие тысячи человек. За соблюдением порядка наблюдала полиция, некоторых активистов задержали, отмечает ABC News.

В своем заявлении организаторы признали, что перекрытие дорог помешает горожанам, которые мало причастны к "климатической катастрофе", но с другой стороны акция "создаст трудности для политиков, больших корпораций и лоббистов, контролирующих правительство".

Shut Down D.C требует от властей США предпринять немедленные меры по борьбе с климатическими изменениями, в частности, перейти к производству энергии за счет возобновляемых источников к 2030 году.

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