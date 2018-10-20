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Этот контент был опубликован 20 октября 2018 г. 16:34 20.10.2018 - 16:34

Хельсинки. 20 октября. ИНТЕРФАКС - В ряде городов Финляндии в субботу прошли марши с требованием от парламентариев гарантий принятия решений по вопросам климата.

Главная акция состоялась в Хельсинки, где, по данным полиции собралось несколько тысяч человек, выступающих за ужесточение мер в борьбе с изменениями климата. Здесь в марше приняли участие представители более чем 30 партий, общественных организаций и объединений, сообщил портал телерадиовещания Yle.

Протестующие прошли по центру города от Сенатской площади до здания парламента, где потребовали от парламентариев гарантий принятия решений по вопросам климата, высказались за ужесточение мер против вредных выбросов в атмосферу.

Ученый Хельсинкского университета Теро Тойвонен (Tero Toivonen) отметил, что его "не удивило большое число участников. Сейчас начинают отчетливо понимать, что произойдет, если температура на земном шаре вырастет на 1,5 градуса".

Он не исключил, что в 2019 году в Финляндии пройдут "климатические выборы" в парламент.

"Все присоединяются к требованию, что что-то нужно делать. Безусловно, больше всего ждут действий от политиков", - сказал ученый.

пч

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