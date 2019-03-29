Этот контент был опубликован 29 марта 2019 г. 18:11

Лондон. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Тысячи британцев, выступающих в поддержку выхода Великобритании из ЕС, собрались возле здания парламента страны, сообщает в пятницу телеканал BBC.

Участники акции собрались возле британского парламента 29 марта, в день, когда Великобритания должна была покинуть ЕС согласно Лиссабонскому договору.

Наплыв протестующих привел к затруднениям в движении транспорта близ здания парламента, отмечает BBC.

Акция началась еще до того, как в палате общин прошло голосование по соглашению о выходе из ЕС. На ней присутствуют, в частности, участники "марша за выход", которые пешком дошли из города Сандерленд в Лондон, потратив на это две недели. Также возле парламента протестуют и участники организованной Партией независимости Соединенного Королевства акции "Добьемся Brexit".

Официальных данных о количестве участников протестов пока нет.

В пятницу члены британской палаты общин проголосовали против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

Соглашение, достигнутое премьер-министром Великобритании Терезой Мэй с Брюсселем, отвергли 344 депутатов. В поддержку документа проголосовали 286 членов палаты общин.

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