*** Рождественские праздники способствуют росту вифлеемской экономики
Иерусалим. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Тысячи христианских паломников в канун католического Рождества прибыли в город Вифлеем на Западном Берегу на рождественскую службу, сообщило во вторник агентство Associated Press.
Паломники и палестинские чиновники соберутся в Базилике Рождества Христова, где, согласно христианским преданиям, родился Иисус.
Палестинцы-христиане, играя на барабанах и волынках, устроили шествие на городской площади Магнер.
Архиепископ и Апостольский администратор Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла также прибыл из Иерусалима в Вифлеем.
Рождественские праздники, как правило, способствуют росту экономики Вифлеема, отмечает АР.
Палестинский министр туризма Рула Маайа сообщила, что число иностранных туристов, посещающих Западный Берег, увеличилось в 2019 году до 3,5 млн с трех млн в предыдущем году, 15 тыс. из которых - рождественские паломники.
"Все гостиницы в городе сегодня переполнены", - заявили Маайа.
Город Вифлеем находится находящийся под военным и гражданским контролем Палестинской национальной администрации.
Ранее сообщалось, что в честь Рождества израильские власти ввели послабления для палестинцев-христиан из сектора Газа на въезд на территорию Иерусалима и Западного берега реки Иордан.
Палестинская сторона настаивает на том, чтобы столицей ее будущего государства стал Восточный Иерусалим. С 1967 года Восточный Иерусалим находится под контролем Израиля. В международном праве статус этой территории не определен.
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