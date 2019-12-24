Этот контент был опубликован 24 декабря 2019 г. 17:32

*** Рождественские праздники способствуют росту вифлеемской экономики

Иерусалим. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Тысячи христианских паломников в канун католического Рождества прибыли в город Вифлеем на Западном Берегу на рождественскую службу, сообщило во вторник агентство Associated Press.

Паломники и палестинские чиновники соберутся в Базилике Рождества Христова, где, согласно христианским преданиям, родился Иисус.

Палестинцы-христиане, играя на барабанах и волынках, устроили шествие на городской площади Магнер.

Архиепископ и Апостольский администратор Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла также прибыл из Иерусалима в Вифлеем.

Рождественские праздники, как правило, способствуют росту экономики Вифлеема, отмечает АР.

Палестинский министр туризма Рула Маайа сообщила, что число иностранных туристов, посещающих Западный Берег, увеличилось в 2019 году до 3,5 млн с трех млн в предыдущем году, 15 тыс. из которых - рождественские паломники.

"Все гостиницы в городе сегодня переполнены", - заявили Маайа.

Город Вифлеем находится находящийся под военным и гражданским контролем Палестинской национальной администрации.

Ранее сообщалось, что в честь Рождества израильские власти ввели послабления для палестинцев-христиан из сектора Газа на въезд на территорию Иерусалима и Западного берега реки Иордан.

Палестинская сторона настаивает на том, чтобы столицей ее будущего государства стал Восточный Иерусалим. С 1967 года Восточный Иерусалим находится под контролем Израиля. В международном праве статус этой территории не определен.

1ви ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!