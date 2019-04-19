Иерусалим. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Несколько тысяч христианских паломников собрались в пятницу в Старом городе Иерусалима, что пройти крестным путем Иисуса Христа, сообщает агентство Associated Press.
Верующие в Страстную пятницу совершают крестный ход вдоль улицы Виа Долороза - пути Христа к месту распятия. Некоторые из них несут на спинах большие деревянные кресты.
Паломники проходят все 14 "стояний" (остановок) библейского крестного пути. Последней точкой на их пути станет Храм Гроба Господня.
Пасху в этом году западные христиане празднуют в воскресенье, 21 апреля.
Агентство отмечает, что в этом году Пасха западных христиан совпала с началом иудейского праздника Песах.
В 2019 году Песах отмечается с 19 по 27 апреля. В эти дни иудеи празднуют освобождение от рабства и устраивают специальную трапезу - седер.
Иудейское религиозное движение "Хабад Любавич" организует седер в более чем 100 странах в разных частях мира, например в Республике Конго и в Австралии.
1вл во