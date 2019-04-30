Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 17:59

Токио. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Тысячи людей собрались в Токио на самом оживленном в мире перекрестке, чтобы встретить наступление новой эры "Рэйва" в Японии.

Как передает корреспондент "Интерфакса", люди в приподнятом настроении покидают окрестные бары в районе Сибуя и собираются в сквере Хатико у памятника знаменитой собаке породы акита-ину, символа верности и преданности.

Многие собравшиеся одеты в костюмы супергероев и популярных аниме-персонажей, в том числе покемонов. Среди них много иностранцев.

Несмотря на позднюю ночь, самый оживленный в мире перекресток семи дорог у станции Сибуя постоянно занят людьми. Тем не менее, собравшиеся пересекают его только на разрешающий зеленый сигнал светофора.

В свою очередь полиция Токио усилила меры безопасности в центре столицы. На перекрестке в Сибуя собрались десятки полицейских. Они пытаются оптимизировать перемещение людей. В переулках припаркованы автобусы полиции с защитными сетками на окнах.

Между тем токийское метро не стало продлевать работу. Как заявил корреспонденту "Интерфакса" один из служащих станции Сибуя, метро прекратит работу как обычно - в промежутке между 12:00 и 1:00 ночи.

Тем временем в преддверии смены эпохи в Токио прошел 25-й гей-парад. 28 апреля тысячи людей с радужными флагами собрались в районе Сибуя. По данным организаторов, в мероприятии должны были принять участие 180 тыс. человек. Парад прошел под лозунгом "Будь тем, кем являешься".

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник объявил об отречении императора Акихито от престола после 30 лет правления.

"Император, согласно особому закону, сегодня отрекается от престола", - заявил С.Абэ на торжественной церемонии в императорском дворце.

Сам Акихито произнес свое прощальное послание.

"Сегодня я покидаю императорский трон", - сказал 85-летний император, выступая во дворце перед почти 300 гостями и членами императорской семьи.

"Со дня вступления на престол 30 лет назад я исполнял свои обязанности с глубочайшим чувством доверия и уважения к народу, и я считаю, что мне очень повезло это испытать", - добавил он.

Император Акихито также выразил благодарность японскому народу.

В Японии, таким образом, завершается эра Хэйсэй - "Установление мира" (девиз правления), которая началась 8 января 1989 года вместе с восхождением на трон Акихито. На смену Хэйсэй 1 мая, вместе с новым императором Нарухито, придет эра "Рэйва" - "Прекрасная гармония".

Всего от престола в Японии отрекалось более 60 императоров, последний раз - император Кокаку в 1817 году. Однако, напоминают СМИ, отречение Акихито - прецедент для новейшей японской истории, начало которой восходит к началу эры Мэйдзи в 1868 году.

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