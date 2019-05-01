Этот контент был опубликован 1 мая 2019 г. 20:13

ФРГ-БЕРЛИН-ШЕСТВИЕ

Берлин. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Тысячи сторонников "левых" в Берлине принимают участие в первомайском шествии, передает в среду корреспондент "Интерфакса".

По состоянию на 19.50 (20.50 мск) акция проходит спокойно, хотя ее участники уже взрывали петарды, а жители соседних домов жгли разноцветные файеры. Само шествие не санкционировано полицией.

Безопасность обеспечивают тысячи полицейских. Как сообщили агентству ранее в пресс-службе полиции, около 5,5 тыс. полицейских работают на всех берлинских акциях в среду.

В акции принимают участие граждане разных возрастов, они одеты преимущественно в черное и скандируют антифа-лозунги, несут транспаранты, на которых написано: "Нет фашизму" и "Нет капитализму".

1тф эф бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!