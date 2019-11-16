Этот контент был опубликован 16 ноября 2019 г. 15:49

Лондон. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в субботу совершил многочасовой разведывательный полет вблизи побережья Сирии, где расположены военно-морская база ВМФ РФ в Тартусе и российская авиабаза Хмеймим, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский разведывательный беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, выполнил серию пролетов близ российских баз, временами приближаясь к ним на расстояние 35-45 км.

Полет осуществлялся на высоте около 16 тыс. метров над международными водами Восточного Средиземноморья. Морскую границу Сирии американский дрон не нарушал.

Маршрут полета беспилотника, продолжавшегося более десяти часов, также проходил вдоль побережья Израиля и Ливана, откуда он технически мог вести наблюдение за районом сирийской столицы Дамаска.

Наблюдатели отмечают, что задействование тяжелого американского беспилотника Global Hawk для полетов вблизи российских баз в Сирии является необычным. Там регулярно фиксируются полеты самолетов радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135 и патрульных противолодочных самолетов ВМС США P-8A Poseidon. Стратегический дрон Global Hawk до последнего времени в основном использовался для выполнения заданий у Черноморского побережья России, вдоль линии разграничения в Донбассе, а также у российских рубежей в регионе Балтики.

Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на большую глубину территории противника в течение длительного времени. При полете на больших высотах он способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном масштабе времени.

При обследовании больших площадей в режиме маршрутного наблюдения, осуществляемого в полосе шириной 10 км, расположенной с боковым смещением от 20 до 200 км параллельно траектории полета, разрешающая способность получаемых изображений составляет 1 м.

RQ-4A Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. м. Стоимость беспилотника оценивается до $140 млн. Час полета обходится в $31 тыс.

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