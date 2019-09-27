Лондон. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Авторы обнародованного в пятницу совместного доклада Bеllingcat, Insider, Dossier Center и журнала Der Spiegel выступили с утверждениями о наличии новых свидетельств того, что убийство в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине не имеет криминальной подоплеки, а является спланированной операцией.

"В процессе расследования Bellingcat и его партнеры получили убедительные свидетельства того, что подозреваемый (западные СМИ называют его гражданином РФ Соколовым или Степановым), личность которого наша команда все еще выясняет, ездил в Берлин под чужим именем при активной поддержке российского государства, которое создало целостную легенду фиктивной личности для того, чтобы помочь ему получить необходимые документы для поездки и страховку, а также, особенно, шенгенскую визу", - пишут авторы.

"Результаты расследования опровергают гипотезу о том, что это была операция, реализованная участниками организованной преступной группировки, которые получили лишь ограниченную поддержку со стороны отдельных коррумпированных официальных лиц", - утверждается в докладе.

Кроме того, по их мнению, на то, что эта операция была проведена при государственной поддержке, указывает тот факт, что "после ареста (Соколова) его данные были изъяты из паспортной базы данных, что, как и выдача паспорта, не может произойти без участия государства".

"На основе многонедельного расследования была отвергнута гипотеза о том, что киллер и бывший майор полиции, отбывающий 24-летний срок тюремного заключения - одно и то же лицо. Источник подтвердил, что, по данным на середину сентября 2019 года, Степанов (бывший майор полиции) все еще отбывает срок. На основании объективных и субъективных свидетельств мы вынесли заключение об отсутствии достаточных улик для того, чтобы считать, что за фиктивной личностью Соколова скрывался Степанов", - пишут авторы.

В ходе их расследования также выяснилось, что человек по имени Вадим Соколов впервые был занесен в налоговую систему РФ 16 июня 2019 года и впервые получил индивидуальный налоговый номер 23 июля 2019 года, через пять дней после выдачи ему заграничного паспорта и за шесть дней до того, как он запросил визу.

Авторы доклада также утверждают, что телефон места работы Соколова - ЗАО "Руст", информацию откуда необходимо представить в пакете документов на визу, полностью совпадает с номером компании, которая находится во владении министерства обороны РФ.

"Der Spiegel и другие СМИ сообщали, что подозреваемый сначала выехал из Москвы в Париж, и затем в Варшаву, где на протяжении пяти дней он снимал комнату в гостинице. За это время он съездил в Берлин, что указывает на его намерение вернуться в Варшаву после берлинской операции. При этом мы получили информацию, что в комнате "Соколова" в гостинице в Варшаве обнаружена российская сим-карта, информацию с которой, по имеющимся данным, сейчас анализируют немецкие и польские следователи", - отмечают авторы доклада.

Пресс-атташе посольства РФ в Германии Олег Ксенофонтов ранее сообщил "Интерфаксу", что подозреваемый в убийстве Хангошвили в Берлине представился дипломатам гражданином РФ. "Он заявил о том, что является российским гражданином. Это было заявлено им. Не случайно он попросил наше посольство, чтобы пришли консульские работники", - сказал Ксенофонтов, отвечая на вопрос, получило ли посольство какие-либо документы от немецких властей, свидетельствующие о том, что подозреваемый является гражданином РФ.

По словам Ксенофонтова, после задержания подозреваемый попросил о встрече с российскими дипломатами. "Наши пришли. Сказали: "Если понадобится наша помощь, в общем-то мы готовы". То есть немцы абсолютно нормально допустили наших, проблем не было", - отметил пресс-атташе. Представитель посольства также сообщил, что во время следствия с немецкими правоохранительными органами контактируют консульские сотрудники и представители МВД РФ.

Хангошвили был убит в Берлине 23 августа в районе Малый Тиргартен по дороге в мечеть. Преступник дважды выстрелил в жертву, Хангошвили скончался на месте.

В совместном расследовании Der Spiegel, Bellingcat и Insider сделали вывод о том, что подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине может быть сотрудником российских спецслужб.

Как сообщил Der Spiegel, в документах, поданных на визу, мужчина указал, что его зовут "Вадим Андреевич Соколов 49 лет из Иркутска" с пропиской в Санкт-Петербурге. "В национальном российском паспортном регистре никого с такими данными нет. Во всей России ни в паспортном банке данных, ни в базе водительских прав нет человека с такими данными - именем, датой и местом рождения", - говорилось в публикации.

Кроме того, утверждали ее авторы, номер загранпаспорта подозреваемого "ведет к подразделению московского министерства внутренних дел, которое в прошлом уже выдавало документы военной разведке ГРУ".

Таблоид Bild сообщил, что убитый является выходцем из Чечни и "воевал во время чеченской войны против русских сил". "В России он считается террористом. Немецкие правоохранительные органы считают его исламистом", - сообщало издание. Семья погибшего также заявила, что в 2009 году Зелимхана пытались отравить неизвестные, в 2015 году в Грузии была совершена попытка покушения - в него стреляли. После этого он попросил убежища в Германии и пользовался документами на разные имена. В убежище мужчине было отказано.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 августа заявила, комментируя сообщения некоторых немецких СМИ, что за убийством стоят "российские структуры": Пока это все немножко звучит, как, я не знаю, ну, назовем это пока спокойно "частью информационной кампании".

В Кремле отвергли причастность России к убийству в Берлине, в котором подозревается гражданин РФ. "Это дело не имеет, естественно, никакого отношения к российскому государству, к официальным органам, лучше вам поинтересоваться у министерства иностранных дел, кто там был гражданином России, были ли они гражданами. Но я решительно отвергаю какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

1ар яч

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