Этот контент был опубликован 5 января 2020 г. 15:11

Дубай. 5 января. ИНТЕРФАКС - Лидер движения "Хезболла" Хасан Насралла заявил, что убийство Соединенными Штатами командира иранского подразделения "Кудс" Касема Сулеймани означает начало новой эпохи в истории Ближнего Востока.

Коснувшись 3 января - дня убийства Сулеймани - политик сказал, что это - "дата, разделяющая две эпохи в регионе". "Это начало нового этапа и новой истории не только для Ирана или Ирака, но и для всего региона", - подчеркнул Насралла.

Он выступил с этим заявлением в начале траурных мероприятий в Бейруте в память о Сулеймани.

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